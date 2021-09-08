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04:52 08.09.2021

США помогали Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси

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США помогали Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси

ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.

По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов.

По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Украине в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.

29 июля 2020 года белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Беларуси. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". Большая часть этой группы воевала на Донбассе на стороне российских наемников, и Киев уже затребовал их выдачу.

14 августа стало известно, что Беларусь передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Беларуси 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".

Теги: #сша #россияне #украина #задержание
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