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02:16 08.09.2021

Байден из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы США продлил режим ЧС в стране

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Байден из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы США продлил режим ЧС в стране

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы США, сообщает Белый дом.

"12 сентября 2018 года исполнительным указом 13848 президент объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (...) в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую представляет опасность иностранного вмешательства или подрыв общественного доверия к выборам в США", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", - добавил Байден.

У властей США нет доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, отмечается в заявлении. Тем не менее, подчеркивается, что "иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".

"В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства. Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в США или подрывать доверие общественности к ним, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или скрытого распространения пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена.

Теги: #продление #сша #байден #чс
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