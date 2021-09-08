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00:21 08.09.2021

Вечером во вторник на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий

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Вечером во вторник на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий

Под завершение суток вторника, 7 сентября, российские наемники на Донбассе осуществили обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.

"7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук во вторник вечером.

Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС.

Как сообщалось, российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток вторника, 7 сентября.

 

Теги: #оос #ранение #обстрел
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