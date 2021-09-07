События

22:43 07.09.2021

Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в августе превысил докарантинные показатели на 12%

2 мин читать
Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в августе превысил докарантинные показатели на 12%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в августе 2021 года достиг 157 тыс. человек, что на 12% превышает соответствующий показатель 2019 года.

"Несмотря на карантинные ограничения, в августе 2021 года Международный аэропорт "Харьков" обслужил рекордное количество пассажиров за всё время работы после реконструкции в 2012 году. Всего услугами аэропорта воспользовались 157 тысяч пассажиров. Общий показатель увеличился на 12% по сравнению с докарантинным 2019 годом", - сообщает пресс-служба МАХ.

Международный пассажиропоток за август-2021 составил 145,2 тысячи человек, что на 23% больше чем за август-2019 и более чем в полтора раза (на 63%) превышает соответствующий показатель прошлого года. При этом количество перевозок на внутренних рейсах (21,4 тысячи человек) выросло по сравнению с августом-2020 на 9%, но остается ниже докарантинного августа 2019 на 45%.

Количество вылетов за август 2021 года составило 637, что на 21% больше показателя 2019 года. Из них 433 были международными, 204 — внутренними. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь, Бодрум.

В течение всего лета аэропорт демонстрировал положительную динамику. Всего перелетами воспользовались 432 тысячи человек, что на 9% больше, чем летом 2019 года. В основном это произошло благодаря пассажиропотоку международных перелетов.

Всего за это лето из аэропорта выполнено 1837 вылетов — на 17% больше, чем в 2019 году. Количество внутренних рейсов увеличилось на 38%, международных — на 9%. Рейтинг самых популярных направлений совпал с августовским. Больше всего из Харькова летали в Анталию, Стамбул, Борисполь, Тиват, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Батуми, Ларнаку и Одессу.

Как сообщалось, в июле 2021 года пассажиропоток достиг 147,9 тыс. человек, что на 13% превышает соответствующий показатель 2019 года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

 

Теги: #показатели #харьков #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:37 06.09.2021
"Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова - Арахамия

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова - Арахамия

17:19 06.09.2021
Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

01:49 06.09.2021
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

14:12 04.09.2021
Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

19:45 03.09.2021
Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

19:11 02.09.2021
Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

19:09 02.09.2021
В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - ОГА

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - ОГА

11:06 02.09.2021
Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

05:33 02.09.2021
В Харькове в фармуниверситете появилась скульптурная композиция, посвященная вкладу лабораторных животных в науку

В Харькове в фармуниверситете появилась скульптурная композиция, посвященная вкладу лабораторных животных в науку

17:32 01.09.2021
Кабмин создал представительство МИД в Харькове

Кабмин создал представительство МИД в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Талибы сформировали правительство

Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидопасности – Ляшко

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Чехии ждет от ЕС договоренностей с Турцией по вопросу афганских беженцев

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза - СМИ

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар, эвакуированы 20 человек - ГСЧС

Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

Зеленский ввел в состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19 Кубракова, Кузина, Монастырского

США не спешат с признанием "Талибана", примут решение в зависимости от следующих шагов талибов - Белый дом

64 ветерана со сложными ранениями пройдут специальную реабилитацию - Минветеранов

В сформированное талибами правительство Афганистана вошли только пуштуны – СМИ

Глава ГУР об операции украинских разведчиков в Кабуле: Решение о проведении эвакуации было принято за день

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА