Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в августе превысил докарантинные показатели на 12%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в августе 2021 года достиг 157 тыс. человек, что на 12% превышает соответствующий показатель 2019 года.

"Несмотря на карантинные ограничения, в августе 2021 года Международный аэропорт "Харьков" обслужил рекордное количество пассажиров за всё время работы после реконструкции в 2012 году. Всего услугами аэропорта воспользовались 157 тысяч пассажиров. Общий показатель увеличился на 12% по сравнению с докарантинным 2019 годом", - сообщает пресс-служба МАХ.

Международный пассажиропоток за август-2021 составил 145,2 тысячи человек, что на 23% больше чем за август-2019 и более чем в полтора раза (на 63%) превышает соответствующий показатель прошлого года. При этом количество перевозок на внутренних рейсах (21,4 тысячи человек) выросло по сравнению с августом-2020 на 9%, но остается ниже докарантинного августа 2019 на 45%.

Количество вылетов за август 2021 года составило 637, что на 21% больше показателя 2019 года. Из них 433 были международными, 204 — внутренними. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь, Бодрум.

В течение всего лета аэропорт демонстрировал положительную динамику. Всего перелетами воспользовались 432 тысячи человек, что на 9% больше, чем летом 2019 года. В основном это произошло благодаря пассажиропотоку международных перелетов.

Всего за это лето из аэропорта выполнено 1837 вылетов — на 17% больше, чем в 2019 году. Количество внутренних рейсов увеличилось на 38%, международных — на 9%. Рейтинг самых популярных направлений совпал с августовским. Больше всего из Харькова летали в Анталию, Стамбул, Борисполь, Тиват, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Батуми, Ларнаку и Одессу.

Как сообщалось, в июле 2021 года пассажиропоток достиг 147,9 тыс. человек, что на 13% превышает соответствующий показатель 2019 года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.