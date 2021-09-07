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21:40 07.09.2021

Премьер Чехии ждет от ЕС договоренностей с Турцией по вопросу афганских беженцев

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Премьер Чехии ждет от ЕС договоренностей с Турцией по вопросу афганских беженцев

Руководству ЕС необходимо срочно организовать встречу с представителями властей Турции для того, чтобы обсудить с ними, каким образом можно избежать притока незаконных мигрантов из Афганистана в Европу, заявил журналистам во вторник глава правительства Чехии Андрей Бабиш после встречи с коллегами из Австрии и Словакии.

По его словам, Турции должна быть предоставлена финансовая помощь в обмен на заверение в том, что Анкара не будет направлять беженцев из Афганистана на запад (в Европу).

Бабиш полагает, что для беженцев из Афганистана "места в Европе нет".

"Вариант заключается в том, чтобы, как и в прошлом, провести с президентом Турции Реджепом Эрдоганом переговоры, но я не думаю, что это хорошая альтернатива. Лучший вариант - это решение, которое привело бы к тому, чтобы люди остались в Афганистане", - заявил он.

Многие афганцы покинули страну в период проведения эвакуации иностранных сил после того, как движение "Талибан" взяло власть в стране. В ЕС опасаются, что смена власти в Афганистане будет грозить союзу резким увеличением потока нелегалов из этой страны.

Теги: #афганистан #чехия #мнение #премьер
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