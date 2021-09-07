Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, событие квалифицированы по признакам ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства автоаварии, ее причины и свидетели ДТП устанавливаются.

Ранее во вторник утром в Вознесенске произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и пассажирского автобуса.

В результате ДТП травм пострадал водитель Volkswagen, 32-летний мэр г.Вознесенск. Водитель автобуса не пострадал.

Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.