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20:29 07.09.2021

МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза - СМИ

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МАГАТЭ выяснило, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана в четыре раза - СМИ

Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иранские резервы высокообогащенного урана выросли четырехкратно", - отмечает агентство.

При этом, указывает Bloomberg, международные наблюдатели "во все большей степени встревожены" активностью Ирана в ядерной сфере.

Западные СМИ отмечают, что согласно докладу, теперь в распоряжении Ирана - 10 кг высокообогащенного - до 60% - урана, тогда как на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае этого года речь шла о 2,4 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили: Иран чинит препятствия при проверке его ядерной активности.

"С 23 февраля 2021 года деятельность МАГАТЭ, связанная с проверкой и надзором, была серьезно подорвана в результате решения Ирана остановить выполнение своих обязательств в ядерной сфере (предусмотренных международным соглашением 2015 года - ИФ)", - отмечается в докладе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках СВПД. Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлевали еще на месяц.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.

Теги: #тревога #активность #магатэ #иран
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