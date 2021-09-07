События

20:27 07.09.2021

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар, эвакуированы 20 человек - ГСЧС

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В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар, эвакуированы 20 человек - ГСЧС

Спасатели во вторник ликвидировали пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 сентября в ГСЧС поступила информация, что в г.Умань в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар", - сказан в сообщении в Facebook.

Пожар был ликвидирован на площади 30 м кв.

Подразделениями ГСЧС с помощью автолестниц эвакуированы 20 человек. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 28 человек и 7 ед. техники.

 

Теги: #умань #общежитие #пожар
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