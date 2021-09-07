Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

Сотрудники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции Харьковской области, который требовал у предпринимателя деньги за возможность работать.

"Полицейский обещал предпринимателю за взятку в 35 тыс.грн не создавать препятствий во время открытия киосков и дальнейшей реализации продукции. Затем он уменьшил сумму до 22 тыс.грн и получил первую часть взятки", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Вторую часть взятки (13 тыс.грн) предприниматель должен был принести на встречу неподалеку от отделения полиции.

Следователи ГБР задержали полицейского при получении денег. Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы задержанного.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).