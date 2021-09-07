Зеленский ввел в состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19 Кубракова, Кузина, Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19 министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина и главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.

Соответствующий указ №456/2021 от 7 сентября опубликован на сайте главы государства.

Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, указом выведены из персонального состава Координационного совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.