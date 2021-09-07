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19:51 07.09.2021

США не спешат с признанием "Талибана", примут решение в зависимости от следующих шагов талибов - Белый дом

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США не спешат с признанием "Талибана", примут решение в зависимости от следующих шагов талибов - Белый дом

Вашингтон не торопится признавать новое правительство Афганистана, сформированное взявшим в стране власть движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В признании нет никакой спешки. Это будет зависеть от того, какие шаги будет предпринимать "Талибан", - заявила Псаки на брифинге.

Это заявление прозвучало после объявления представителем движения "Талибан" Забиуллой Муджахидом о назначениях в новом правительстве Афганистана.

Псаки указала, что весь мир, в том числе США, будут следить за тем, позволяют ли талибы покинуть страну американцам и гражданам других стран, а также афганцам, которые хотят выехать из Афганистана.

Пресс-секретарь добавила, что не может назвать точные сроки возможного признания Вашингтоном правительства талибов.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид во вторник на пресс-конференции объявил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Ранее в движении "Талибан" заявляли, что новое правительство Афганистан будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

Теги: #сша #признание #решение #талибы
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