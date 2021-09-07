64 ветерана со сложными ранениями пройдут специальную реабилитацию - Минветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина встретилась с украинскими защитниками и в пределах президентской инициативы вручила 64 ветеранам сертификаты на прохождение реабилитации в санаториях.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, в общем сертификаты были вручены 64 участникам боевых действий по всей Украине. 7 сентября их получили 13 ветеранов из Киева. Они пройдут реабилитацию в санаториях "Сузирья", "Крышталеве джерело", "Синяк", "Квитка полоныны".

Министр напомнила, что к 30-й годовщине независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский ввел инициативу относительно вручения защитникам, которые имеют особенно сложные ранения и требуют специализированного лечения в оздоровительных учреждениях, сертификатов на прохождение реабилитации в Украине.

Также во время встречи Лапутина проинформировала представителей ветеранской общественности об изменении подходов Минветеранов к формированию образа защитников, обсудила вопросы психологической реабилитации, жилищного, медицинского обеспечения участников боевых действий и членов их семей.

64 ветераны со сложными ранениями пройдут специальную реабилитацию

С 2015 года 23 тыс. ветеранов получили услуги по психологической реабилитации.