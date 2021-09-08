8 сентября: Какой сегодня праздник

Праздники 8 сентября:

День грамотности

Ежегодно 8 сентября отмечается Всемирный День грамотности. Праздник утвержден Организацией Объединенных Наций согласно резолюции по активизации работы всех форм государственных и общественных организаций для распространения грамотности.

История праздника берет свое начало 8 сентября 1965 года. В этот день в Тегеране состоялось открытие Всемирной конференции министров образования, целью которой было искоренение неграмотности. ЮНЕСКО в 1966 году провозгласила 8 сентября Всемирным Днем грамотности. Проблема неграмотности в мире остается актуальной и сегодня. Мировая статистика утверждает, что численность грамотного населения составляет около 4 миллиардов человек. Количество неграмотных людей колеблется в пределах 1 миллиарда.

В Украине существует несколько проектов, предлагающих квоты иностранным гражданам, желающим получить образование на территории нашей страны.

Международный День солидарности журналистов

Инициатива проведения праздника исходила от Международного объединения журналистов. В этот день в Берлине в 1943 году был безжалостно казнен литературный критик Юлиус Фучик, деятельность которого была неугодна Третьему Рейху. Находясь в тюрьме, литератор написал книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую был удостоен Премии мира (посмертно).

Впервые Международный День солидарности журналистов отметили в 1958 году. Ученые, журналисты, литераторы, волонтеры, студенты провели множество открытых конференций. За выдающиеся заслуги перед обществом были награждены представители этой опасной профессии из разных стран мира.

Ежегодно в горячих точках погибает около полусотни сотрудников средств массовой информации. Нередко они приближаются к источникам информации слишком близко, пренебрегая собственной безопасностью. Также журналисты часто подключаются к независимым расследованиям, чтобы пролить свет на коррупционные схемы, в результате чего могут поплатиться собственной жизнью.

8 сентября Литва отмечает День коронации Витаутаса Великого и благодарения за защиту независимости и свободы Великого княжества Литовского от Речи Посполитой.

Витаутас Великий, с 1392 года великий князь Литвы, сын Кейстута. После унии Литвы с Польшей 1385 года Витаутас (Витовт), опираясь на литовских и русских бояр, живших в русских областях Литвы, боролся за независимость Литвы от Польши.

4 августа 1392 года в Острове (на границе Литвы и Польши) Витаутас и польский король Ягайло заключили договор, по которому Витаутасу передавалось Тракайское княжество, и он становился фактическим правителем Великого княжества Литовского. За короткое время Витаутас укрепил централизованную власть и ликвидировал последствия внутренних раздоров.

Церковные праздники:

Праздник Рождества Божией Матери Девы Марии, отмечаемый католической церковью ежегодно 8 сентября, посвящен воспоминанию рождения Матери Иисуса Христа — Пресвятой Девы Марии.

В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы и событие, отмечаемое в этот день, зафиксировано только в церковном предании.

В нем сообщается о том, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, происходивший из рода царя Давида, и Анна — из рода первосвященников. Дева Мария была рождена по особому обетованию Бога, данного Иоакиму и Анне, когда они уже были в преклонном возрасте. Имя Богородицы было указано ангелом, который возвестил родителям и о самом ее рождении.

Сегодня календарь мусульманских праздников и памятных дат вступает во второй месяц года — Сафар, который следует за первым месяцем Мухаррам. Для верующих месяц Сафар традиционно является месяцем ритуалов и спокойствия.

Православная церковь отмечает память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. С Натальи (Наталии) Овсяницы начинали косить овес.

Традиции:

В этот день принято печь блины и угощать ими всех членов семьи, запивая их брусничным морсом или овсяным киселем;

В эту дату молятся иконе святой Натальи о супружеском счастье и хороших отношениях с родственниками, причем, делать это можно как в церкви, так и дома;

Считается, что поставленная в доме рябиновая веточка может стать вашим семейным оберегом и сделать жизнь счастливой.

Приметы:

Овес на столе — сыть в животе;

Овес толки до кисельного запаха, тогда и овсяница удастся;

Большой урожай рябины — к морозу;

Именины: Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

В этот день:

1926 — Германия допущена в Лигу Наций;

1930 — Сотрудник компании 3M Ричард Дрю изобретает клейкую ленту — скотч;

1951 — В Сан-Франциско заключен мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова;

1952 — Вышла повесть Эрнеста Хемингуэя "Старик и море";

1961 — Появляется первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца;

1991 — Македония получила независимость;

2000 — Албания принята во Всемирную торговую организацию.