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19:06 07.09.2021

В сформированное талибами правительство Афганистана вошли только пуштуны – СМИ

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В сформированное талибами правительство Афганистана вошли только пуштуны – СМИ

В обнародованном движением "Талибан" правительстве представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи, нет представителей других наций и народов, сообщают местные СМИ.

"Талибы объявили состав своего временного правительства, оно заполнено муллами, принадлежащими двум основным пуштунским племенам дуррани или гильзаи. Ни одного представителя таджиков, хазарейца, узбека", - пишет сетевое издание Afghanistan Fact Checks во вторник.

Перед этим представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в твиттере.

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информация и культуры", - сообщил Альханафи.

Он также привел имена других членов кабинета.

Теги: #правительство #афганистан #нации #талибы
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