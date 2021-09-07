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18:46 07.09.2021

Глава ГУР МО Украины об операции украинских разведчиков в Кабуле: Решение о проведении эвакуации было принято за один день

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Решение о проведении спецоперации Главного управление разведки Министерства обороны Украины по эвакуации из Кабула группы журналистов и афганских переводчиков, сотрудничавших с западными странами, а также их семей, было принято украинской властью за один день.

Соответствующее заявление сделал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью "Украинскому центру безопасности и сотрудничества".

Отвечая на вопрос журналиста о проведении украинскими разведчиками спецоперации в Кабуле, Буданов отметил, что ГУР МО специализируется на подобных операциях.

"Для нашего спецподразделения Главного управления разведки - это, в принципе, типичная задача. Там, где многие подразделения мира не решаются на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно другое. Поэтому это и является залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет принято соответствующее решение.

"Нам не нужно ничье разрешение или что-то подобное. Принимается решение, и оно будет выполнено… Это решение (о проведении спецоперации в Кабуле – ИФ) было принято очень быстро, за один день", - резюмировал Буданов.

Как сообщалось, украинские разведчики по официальной просьбе Оттавы эвакуировали из Кабула 19 афганцев, сотрудничавших с канадскими силами в Афганистане. Сотрудники ГУР МО покинули безопасную территорию кабульского аэропорта, вошли в захваченный талибами город и вывели оттуда группу переводчиков с семьями.

Провести указанную операцию смогли только украинские разведчики, военнослужащие Канады, США и Катара не смогли эвакуировать афганцев из города. Они были доставлены в аэропорт, откуда на военном самолете их доставили в Исламабад (Пакистан).

Позже эвакуированные афганцы были доставлены в Украину, откуда они планируют направиться в Канаду.

15 августа представители радикального движения "Талибан" окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Однако боевые действия продолжались еще несколько недель в провинции Панджшер на севере страны.

31 августа США и их союзники вывели свои войска из Афганистана. До этого в течение двух недель западные страны проводили кампанию по эвакуации своих граждан из страны. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

7 сентября стало известно, что талибы завершили формирование правительства в стране.

 

Теги: #гур_мо #кабул
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