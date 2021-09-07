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18:27 07.09.2021

Оснований для введения "красного" уровня эпидопасности нет ни в одном регионе – Ляшко

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Оснований для введения "красного" уровня эпидопасности нет ни в одном регионе – Ляшко

Оснований для введения "красного" уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас оснований для введения "красного" уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины. Есть только показатели, чтобы перевести территорию всей Украины в "желтый" уровень", -с казал он в эфире телеканала Украина24 во вторник.

Он подчеркнул, что в "желтом" уровне эпидопасности ограничений на пользование общественным транспортом нет.

Относительно образовательных учреждений Ляшко отметил, что "школы в оффлайне будут работать, если 80% педагогов вакцинированы от COVID-19".

"В случае, если такая норма не соблюдается, школы перейду в онлайн", - сказал он.

Ляшко уточнил, что для "желтого" уровня будут учитываться вакцинированные первой дозой, для "красного" уровня необходима будет вакцинация педагогов двумя дозами.

Теги: #ляшко #красная_зона
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