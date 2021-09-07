Полиция изучает все возможные мотивы самоубийства или доведения до самоубийства Павлова, в том числе вероятные злоупотребления в мэрии

Следствие изучает весь спектр возможных причин самоубийства или доведения до самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, включая служебную деятельность, вероятные злоупотребления в мэрии, личные мотивы, отмечают в Национальной полиции Украины.

"Мы рассматриваем любые версии. Любую информацию относительно коптеров (коптеров, которые, по информации СМИ, якобы летали над домом мэра в течение месяца перед гибелью Павлова – ИФ), информацию о каких-то его переживаниях на каких-то встречах, есть также люди, которые пояснили, как он себя вел за сутки до трагического события. Также анализируются показания супруги, сына", - рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

Отвечая на вопрос о том, были ли угрозы в адрес Павлова, он сказал: "Не исключается такой факт, он проверяется".

Заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк уточнил: "Версия доведения до самоубийства предусматривает, что могли быть какие-то угрозы, и он покончил жизнь самоубийством.

Слипчук отметил, что в настоящее время проводится аудит работы мэрии Кривого Рога. "Он еще не завершен, инициирован он не полицией… Одной из версий может рассматриваться служебная деятельность, результаты служебной деятельности", - добавил замначальника полиции Днепропетровской области.

По его словам, аудит был начат в мае 2021 года, и находится на финальной стадии.

Уточняя, установил ли аудит какие-то злоупотребления, Батюк подчеркнул, что были факты препятствования проведения проверок. "Есть соответствующие сообщения и по этим фактам открыты уголовные производства", - сказал он.

"В совокупности… это может свидетельствовать, что должностные лица мэрии могут что-то скрывать… Результаты проверки будут в этом месяце. Если будут установлены какие-то злоупотребления, то проверяющие органы будут обращаться в правоохранительные органы", - сказал Батюк.

Он добавил, что версия неосторожного обращения с оружием не подтверждается исходя из тех данных, что Павлов был охотником, посещал тир и в целом имел хорошие навыки обращения с оружием.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

6 сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

В ответ на это, начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин заявил, что проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не может быть связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который Павлов не был мэром.