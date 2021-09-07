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18:14 07.09.2021

Талибы сформировали правительство

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Талибы сформировали правительство

Представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в Твиттере.

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры", - сообщил Альханафи.

Кроме того, Кари Дин Мохаммад Ханиф стал министром экономики, мавлави Абдул Хаким Шариа - министром юстиции, Нурулла Нури - министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде - министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари - министром общественных работ.

Министерство горнодобывающей промышленности возглавит мулла Мухаммад Иса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавит мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

 

Теги: #правительство #афганистан #талибан
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