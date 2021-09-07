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18:00 07.09.2021

Состояние 7 украинцев, попавших в ДТП в Польше, средней тяжести – консульство

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Состояние 7 украинцев, попавших в ДТП в Польше, средней тяжести – консульство

Состояние 7 граждан Украины, попавших в ДТП возле Люблина в Польше, средней тяжести, сообщила консул Генерального консульства Украины в Люблине Светлана Горбовская.

"Консул ГКУ в Люблине А.Валах посетил всех пострадавших (размещены в четыре больницы в Люблине), провел беседы с врачами, пациентами, проверил на месте предоставление нужной медицинской помощи. По состоянию на настоящее время состояние граждан - средней тяжести (в связи с полученными серьезными травмами, пятеро имеют повреждения позвоночника), двум лицам проведены операции, возможно, будут дополнительные, две женщины изъявили желание лечиться безоперационно", - сказала Горбовская агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, сообщений об угрозе жизни или тяжелом состоянии от больниц не поступало.

"С родственниками пострадавших установлен контакт, сообщен контактный телефон круглосуточной линии для обращений в случае необходимости содействия. Консулы Генерального консульства Украины в Люблине, генеральный консул В. Павлюк, продолжают отслеживать ситуацию, находятся в постоянном контакте с полицией, больницами, регулярно предоставляется актуализированная информация антикризисному центру ДКС МИД Украины", - проинформировала Горбовская.

Она отметила, что, по данным полиции г. Люблин в микроавтобусе ехало 8 человек, в т.ч. водитель.

"Пострадали 7 человек (из них 6 женщин), водитель не получил существенных повреждений и по состоянию на сейчас с ним проводятся полицией следственные действия, поэтому окончательная причина аварии будет известна позже. Предварительно, не справился с управлением микроавтобусом и совершил наезд на грузовик, который ехал впереди. В состоянии алкогольного опьянения не находился", - указала консул.

Как сообщалось, 7 сентября семь украинцев пострадали в ДТП при участии микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

Теги: #дтп #польша #украинцы
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