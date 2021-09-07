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17:40 07.09.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, среди украинских военнослужащих нет пострадавших, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В направлении населенного пункта Зализное российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Зайцева оккупанты применили стрелковое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российских наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Теги: #всу #оос #донбасс
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