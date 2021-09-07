Чешский суд приговорил пророссийского боевика, воевавшего против ВСУ на Донбассе, к 20 годам лишения свободы

Пражский городской суд заочно приговорил гражданина Чешской Республики Иржи Урбанека (прозвище "Бегемот"), воевавшего на стороне российских наемников против украинской армии на Донбассе, к 20 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении терактов.

Как сообщают чешские СМИ во вторник, Урбанек, который был осужден как скрывающийся от правосудия, сражался на стороне оккупантов с 2015 по 2018 год.

"Помимо строительства траншей или патрулирования, Урбанек, согласно его заявлениям в социальных сетях, также принимал участие в вооруженных боях против украинской армии, например, в городах Марьинка, Спартак или Красногоровка", - сообщают журналисты издания Idnes.cz.

Отмечается также, что назначенный боевику адвокат пытался убедить суд, что прямых доказательств того, что Урбанек принимал участие в боевых действиях нету, однако суд принял сторону обвинения и присудил обвиняемому 20 лет лишения свободы.

"По словам председателя (суда – ИФ) Гани Крестыновой, представленные доказательства были убедительными: подсудимый не скрывал своего участия в боевых действиях. Она добавила, что сепаратистское движение явно направлено на подрыв конституционного строя Украины и, таким образом, имеет характеристики организованной террористической группы", - подчеркивают журналисты.

Они добавляют, что мать и брат осужденного Урбанека отказались давать показания в суде, однако их показания в рамках расследования подтвердили, что он находился в Украине в указанный период.