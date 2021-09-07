События

17:31 07.09.2021

Чешский суд приговорил пророссийского боевика, воевавшего против ВСУ на Донбассе, к 20 годам лишения свободы

1 мин читать
Чешский суд приговорил пророссийского боевика, воевавшего против ВСУ на Донбассе, к 20 годам лишения свободы

Пражский городской суд заочно приговорил гражданина Чешской Республики Иржи Урбанека (прозвище "Бегемот"), воевавшего на стороне российских наемников против украинской армии на Донбассе, к 20 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении терактов.

Как сообщают чешские СМИ во вторник, Урбанек, который был осужден как скрывающийся от правосудия, сражался на стороне оккупантов с 2015 по 2018 год.

"Помимо строительства траншей или патрулирования, Урбанек, согласно его заявлениям в социальных сетях, также принимал участие в вооруженных боях против украинской армии, например, в городах Марьинка, Спартак или Красногоровка", - сообщают журналисты издания Idnes.cz.

Отмечается также, что назначенный боевику адвокат пытался убедить суд, что прямых доказательств того, что Урбанек принимал участие в боевых действиях нету, однако суд принял сторону обвинения и присудил обвиняемому 20 лет лишения свободы.

"По словам председателя (суда – ИФ) Гани Крестыновой, представленные доказательства были убедительными: подсудимый не скрывал своего участия в боевых действиях. Она добавила, что сепаратистское движение явно направлено на подрыв конституционного строя Украины и, таким образом, имеет характеристики организованной террористической группы", - подчеркивают журналисты.

Они добавляют, что мать и брат осужденного Урбанека отказались давать показания в суде, однако их показания в рамках расследования подтвердили, что он находился в Украине в указанный период.

 

Теги: #боевик #чехия #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 07.09.2021
ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

08:03 06.09.2021
В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17 – к суду обратятся родные погибших

В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17 – к суду обратятся родные погибших

16:47 03.09.2021
Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

16:35 03.09.2021
Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

13:23 03.09.2021
Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

18:45 02.09.2021
Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

20:51 01.09.2021
"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

"Евросолидарность" в Верховном суде выиграла дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации

18:32 31.08.2021
Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

19:54 30.08.2021
Суд арестовал на два месяца руководителя Черкасского отделения "Нацкорпуса" Кухарчука

Суд арестовал на два месяца руководителя Черкасского отделения "Нацкорпуса" Кухарчука

14:45 30.08.2021
Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Талибы сформировали правительство

Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидопасности – Ляшко

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Оснований для введения "красного" уровня эпидопасности нет ни в одном регионе – Ляшко

Полиция изучает все возможные мотивы самоубийства или доведения до самоубийства Павлова, в том числе вероятные злоупотребления в мэрии

Талибы сформировали правительство

Минздрав подал в Кабмин представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидопасности – Ляшко

Состояние 7 украинцев, попавших в ДТП в Польше, средней тяжести – консульство

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Зайцево и Зализного– штаб ООС

В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

РКЦ призывает Зеленского немедленно передать костел Св. Николая приходу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА