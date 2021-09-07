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17:29 07.09.2021

В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

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В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

Прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, завершили цикл иммунизации - прививались двумя дозами - 46% от общего количества вакцинированных, сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь" – приводит слова Гинзбург пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, Гинзбург отметила, что прививки от COVID-19 сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", - подчеркнула она.

В КГГА напомнили, что в Киеве на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

Теги: #киев #вакцинация #кгга #коронавирус
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