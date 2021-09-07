Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

Канада осуждает задержание Наримана Джелялова и 4 других крымских татар, которые были схвачены сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление сделало посольства Канады в Украине во вторник.

"Группа Джелялова просто реализовывала свое право на свободу высказываний и собраний. Мы призываем Россию немедленно освободить их и всех политических заключенных из Украины", - говорится в заявлении, обнародованном в твиттере.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

В ответ на задержания крымских татар на оккупированном РФ полуострове у здания посольства РФ в Киеве 5 сентября прошла акция в их поддержку.

На акции присутствовало около 70 человек. Активисты держали плакаты, в частности, с обращениями к международному сообществу с требованиями реакции на задержания на полуострове. По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, новая волна обысков и арестов крымских татар в Крыму 3-4 сентября является местью российских властей за организованный Украиной саммит "Крымской платформы".

Акции в поддержку задержанных крымчан проходили и на самом полуострове. На одной из таких сотрудники ФСБ РФ задержали более 40 активистов, которых позже отпустили.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания под стражей. Так, Джелялова и братьев Ахтемовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

Кроме того, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов были приговорены к административному аресту на 14 и 15 суток соответственно за якобы неподчинение сотрудникам полиции. Они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания г. Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие.