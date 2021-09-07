Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

Следственные действия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки самоубийства, заявляют в Национальной полиции Украины.

"Уже завершена судебно-медицинская экспертиза трупа Павлова, по результатам которой мы можем утверждать, что смерть Павлова наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением сердца, левого легкого и ребер. Указанные телесные повреждения причинены вследствие одного выстрела из огнестрельного оружия", - рассказал во вторник на брифинге в Киеве заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

Также, как отметил замначальника управления, судмедэкспертиза подтвердила, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

Кроме того, как сообщил Бютюк, экспертизы не установили наличия в крови Павлова алкогольных или наркотических веществ.

"Главным следственным управлением по результатам полученных данных, в том числе, судебных экспертиз, показаний свидетелей, данных, полученных в ходе следственного эксперимента, опровергнуто версию совершения умышленного убийства Павлова и инсценировки самоубийства. Эти две версии опровергнуты, и на сегодняшний день Главное следственное управление рассматривает основными версиями самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на должности мэра", - подчеркнул Батюк.

"Также следствие не отбрасывает версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", - добавил он.

В этом контексте он сообщил о проведении следственных действий, в частности, обысков, у лиц, которые могут располагать информацией о мотивах самоубийства или доведения до самоубийства Павлова.

Батюк сообщил, что в рамках расследования дела допрошено более 180 человек из окружения Павлова – родственников, коллег по работе.

Начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук в свою очередь уточнил, что Павлов в ночь трагедии был один, никаких посторонних лиц в доме не было. "Приблизительное время выстрела… в 6:45", - сказал Слипчук.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Правоохранители уточняли, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

6 сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

В ответ на это, начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин заявил, что проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не может быть связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который Павлов не был мэром.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.