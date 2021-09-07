РКЦ призывает Зеленского немедленно передать костел Св. Николая приходу

Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине настаивает на немедленной передаче пострадавшего в пожаре костела Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.

Соответствующее обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил епископ Киевско-Житомирского диоцеза Виталий Кривицкий на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Призываю Вас, господин президент, посодействовать процессу возвращения справедливости в отношении прихода и храма, поскольку этот процесс прошел точку невозврата, и нет смысла ждать 2023 года. Тем более что затягивание процедуры возвращения вызывает резонанс в обществе и противостояние между ветками власти", – сказал он.

По словам Кривицкого, церковь не имеет права собирать и не собирает средства на восстановление костела. Однако на его взгляд, заниматься восстановительными работами и управлять финансированием должна РКЦ, для чего необходимо передать храм в управление прихода.

"Сегодня обсуждаются какие-то проекты, даже беседуют с производителями органа, но никто не спрашивает церковь и религиозную общину, будет ли этот орган установлен на прежнем месте и отвечает ли он литургийным нормам. Нас в этом процессе нет", – отметил епископ.

Он подчеркнул, что за год Минкульт не создал условия для реализации проекта "Дом музыки" и не принял меры для защиты костела от разрушения.

Как сообщалось, 18 августа 2020 года президент Украины издал указ о реализации проекта "Дом музыки" и решении вопроса его размещения. 16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры и информационной политики обеспечить до конца 2023 года реализацию Дома музыки, перемещении туда ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", а также передачу в постоянное бесплатное пользование прихода здание костела св. Николая.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится на менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

Как сообщалось, вечером 3 сентября мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в центре Киева загорелся костел Святого Николая. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Спасатели уточнили, что площадь пожара составила 80 кв. м. Как заявили в Минкульте, здание сильно не пострадало.

Поздно вечером в этот день пожар был потушен, никто из людей не пострадал.

Позднее Ткаченко сообщил, что огонь уничтожил уникальный орган, который размещался в здании.