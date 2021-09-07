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15:56 07.09.2021

Старший советник по энергобезопасности США Хохштайн на этой неделе обсудит в Киеве проблематику "Северного потока 2" - Зеркаль

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Старший советник по энергобезопасности США Хохштайн на этой неделе обсудит в Киеве проблематику "Северного потока 2" - Зеркаль

Старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн на этой неделе посетит Киев для обсуждения проблематики газопровода "Северный поток 2", сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"В конце этой неделе мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она в эфире "Украина 24".

Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода 100%-ю "дочку" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а Европейская комиссия – подтвердить сертификацию.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений о сертификации", - сказала она.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента США Джо Байдена есть необходимый инструментарий и полномочия для наложения санкций.

Советник главы Минэнерго Украины акцентировала внимание, что перевод Европы на снабжение газа из РФ только через подконтрольные "Газпрому" магистрали – СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность европейских стран.

Как сообщалось, в начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен при назначении Хохштайна отмечал, что он будет курировать тему "Северного потока 2".

Nord Stream 2 AG в понедельник уведомил, что на строительстве второй нитки СП2 была сварена последняя секция трубы. Следующим шагом станет осуществление стыковки идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией методом надводного захлёста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой из них завершилась в начале июня.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Теги: #сша #северный_поток_2 #зеркаль
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