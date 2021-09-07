Почти 93% детей-сирот устроены в семьи - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в настоящее время устроены в семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа.

"В стране почти 69 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тыс. детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч - проживают в интернатах, а еще более тысячи учатся в профессионально-технических учебных заведениях", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В ведомстве отмечают, что в среднем за год в Украине сиротеет 10 тыс. детей, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения.