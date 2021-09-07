В Турции состоялась церемония закладки нового корвета для ВМС ВСУ

В Турции при участии делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки нового корабля класса "корвет" для нужд ВМС ВСУ.

"Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. Всего строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям в 2022 году корвет будет переправлен в Украине и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины", - сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Неижпапа в свою очередь отметил, что это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии Военно-морских сил.

"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов "Байрактар ТВ-2ˮ, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны, - добавил он.