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13:08 07.09.2021

США работают с талибами над дополнительными эвакуационными рейсами из Кабула – Блинкен

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США работают с талибами над дополнительными эвакуационными рейсами из Кабула – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает с движением "Талибан" над организацией дополнительных рейсов по эвакуации гражданских лиц из Кабула.

По данным агентства Associated Press, на пресс-конференции в Дохе Блинкен сообщил, что "несколько часов назад" США контактировали с талибами, чтобы урегулировать этот вопрос.

Госсекретарь США также добавил, что талибы пообещали обеспечить свободный пропуск на эти рейсы тех лиц, у которых есть необходимые документы.

По словам Блинкена, в Афганистане в настоящее время находятся около 100 американских граждан, которые хотят вернуться на родину.

В настоящее время Блинкен вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином находятся с визитом в Катаре.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Теги: #сша #афганистан #талибан #блинкен
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