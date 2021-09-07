Среди мероприятий ко Дню Независимости украинцы выше всего оценили военный парад – опрос

Среди официальных мероприятий, которые проводились в день 30-й годовщины независимости Украины, выше всего украинцы оценили военный парад в Киеве. Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости, опрошенные лучше оценили военный парад в Киеве (44% - положительно). Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Зеленского на параде - 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве - 29%", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном во вторник.

В то же время среди респондентов, которые видели перечисленные мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" – его положительно оценили 67% респондентов.

Опрос проводился в период со 2 по 4 сентября 2021 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.