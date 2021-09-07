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12:09 07.09.2021

Экспозицию второй очереди Мемориала жертв Голодомора представят в ноябре - Ткаченко

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Экспозицию второй очереди Мемориала жертв Голодомора представят в ноябре - Ткаченко

Концепция экспозиции второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" будет представлена в конце ноября текущего года, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Обновленный зал памяти Национального музея Голодомора-геноцида открыт. Именно зал Памяти является основой, сердцем Музея. Здесь каждый из посетителей благодаря современным технологиям сможет увидеть, почувствовать историю геноцида украинцев. Работникам Музея удалось найти новые экспонаты, которые являются доказательством преступления советской власти против украинского народа. В частности, впервые будут экспонироваться письма иностранного инженера Джерри Бермана, который стал в 1932-1933 годах свидетелем уничтожения украинской нации на Донбассе", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале.

Также министр отметил, что строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" приближается к финальной стадии.

"Уже в конце ноября 2021 года в рамках программы президента "Большая стройка" мы представляем концепцию экспозиции 2-й очереди. После чего начнутся работы над инженерной частью и вводом в эксплуатацию", - добавил Ткаченко.

 

Теги: #мемориал #ткаченко #голодомор
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