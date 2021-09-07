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12:02 07.09.2021

В Украине потеплеет, без осадков

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В Украине потеплеет, без осадков

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться теплая воздушная масса с Западной Европы и температура повысится, а погоду без осадков будет определять антициклон, то есть область высокого атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что теплая и сухая погода сохранится до конца недели.

В среду, 8 сентября, в Украине без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-9° тепла, в восточной части на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.

В Киеве в среду также без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 8 сентября в Киеве была зафиксирована в 2008 году и составила 32,7°, самая низкая ночью – 3,3° в 1991 году.

В четверг, 9 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье Чёрного моря до 14°. Днём воздух прогреется до 20-25°.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 22-24°.

Температура воды в Черном и Азовском морях по состоянию на 8 часов 7 сентября составляла 17-21°, в Днепре в пределах Киева 18°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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