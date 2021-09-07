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11:45 07.09.2021

В РФ за сутки 795 умерших от коронавируса

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В РФ за сутки 795 умерших от коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 тыс. 425 случаев, умерли за сутки 795 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 тыс. 425 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 240 (7,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 795 человек, накануне сообщалось о 790 летальных исходах. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 45, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.

После болезни в РФ за сутки выздоровели 17 тыс. 243 пациента.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 187 новых случаев COVID-19, за сутки, 1 тыс. 441 человек выздоровел.

В Московской области 880 новых заболевших за сутки, в Санкт-Петербурге - 626.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 047 тыс. 880 случаев коронавирусной инфекции, 188 тыс. 785 умерших и 6 млн 302 тыс. 250 выписанных.

Теги: #рф #коронавирус
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