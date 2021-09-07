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08:40 07.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 130 тыс. человек

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 130 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 133 922 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"133 922 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 сентября 2021. Одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы – 96 542 человека", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 923 423 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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