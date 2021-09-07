С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

C начала суток на Донбассе российские наемники не нарушали режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано 7 нарушений, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции ОС наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия. Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям украинских защитников неподалеку Золотого-4 и Новозвановки. Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - отмечается в сводке.