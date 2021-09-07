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07:03 07.09.2021

Ситуация в Умани, где 29 тыс хасидов празднуют Новый год, стабильна

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Ситуация в Умани, где 29 тыс хасидов празднуют Новый год, стабильна

Ситуация в Умане, где хасиды празднуют еврейский Новый год (Рош ха-Шана), оценивается как стабильная и контролируется правоохранителями, сообщила пресс-служба полиция Национальной полиции в понедельник.

"На празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов. Улицы города во время иудейского Нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей... В целом ситуация на территории города контролируется. Принимаются соответствующие меры и проводится профилактическая работа по соблюдению карантинных требований", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что за время пребывания хасидов в Умани к правоохранителям поступило 38 сообщений о нарушениях порядка. По результатам их рассмотрения было составлено шесть административных протоколов. Также полиция возбудила три уголовных дела по фактам подделки справок о прохождении ПЦР-тестов, предоставления поддельных водительских прав и сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

Как сообщалось, МВД Украины заявляло, что ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на еврейский Новый год, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.

Теги: #хасиды #полиция #умань
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