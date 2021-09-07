Представитель "Талибана" заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов, ответственный за вопросы информации и культуры Ахмадулла Муттаки сообщил, что подготовка к провозглашению нового состава правительства Афганистана завершена.

"Подготовка к объявлению исламского правительства завершена, состав правительства будет скоро анонсирован...", - написал Муттаки в своем твиттере.

Он отметил, что впервые за последние 40 лет в истории страны это будет правительство, которому будет подчиняться весь Афганистан.

Изначально "Талибан" планировал обнародовать состав нового афганского правительства 3 сентября, затем - 4 сентября. Однако пока его состав так и не был объявлен.

На прошлой неделе поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Как сообщал телеканал Tolo News, высшим руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

В то же время газета Hindustan Times написала, что лидеры разных ветвей "Талибана" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве. По ее данным, основные участники этого процесса - руководство сети "Хаккани", которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.