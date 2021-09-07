На восстановление киевского костела Святого Николая после пожара нужно 75 млн грн - Ткаченко

Восстановление католического храма Святого Николая в Киеве после пожара обойдется, по предварительным оценкам, в сумму не менее 75 миллионов гривен, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"По предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 миллионов гривен. К сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимые средства выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства", - написал Ткаченко на своем канале в Телеграм.

По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

Как сообщалось, вечером в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в центре Киева загорелся костел Святого Николая. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Спасатели уточнили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров, огонь повредил орган. Как заявили в министерстве культуры и информационной политики, здание сильно не пострадало. Поздно вечером пожар был потушен, никто из людей не пострадал. Позднее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что огонь уничтожил уникальный орган, который размещался в здании.