События

05:02 07.09.2021

Министры здравоохранения G20 намерены содействовать вакцинации от COVID-19 40% населения мира к концу года - декларация

2 мин читать
Министры здравоохранения G20 намерены содействовать вакцинации от COVID-19 40% населения мира к концу года - декларация

Главы министерств здравоохранения стран G20 по итогам саммита в Риме заявили, что привержены цели к концу 2021 года вакцинировать от коронавируса COVID-19 как минимум 40% населения мира.

"Наряду с ВОЗ мы поддерживаем цель - вакцинировать хотя бы 40% населения мира к концу 2021 года", - говорится в декларации, опубликованной на сайте G20.

"На Глобальном саммите по вопросам здравоохранения мы подтверждаем приверженность наших лидеров укреплению местного и регионального производственного потенциала, развитию регионального регулятивного потенциала, а также продвижению минимальных стандартов качества медицинской продукции", - отмечается в документе.

Министры здравоохранения G20 также подчеркнули необходимость "делиться дозами" вакцин от коронавируса, чтобы удовлетворить потребность в вакцинах.

"Мы будем работать над активизацией своевременного, равного доступа по всему миру к безопасным, доступным и эффективным вакцинам от COVID-19, терапии и диагностике (коронавируса - ИФ)", - отмечается в декларации.

Участники встречи заявили, что для полноценного функционирования Всемирной организации здравоохранения, всем странам-участницам организации необходимо обеспечить "адекватное и устойчивое финансирование" ВОЗ.

Главы министерств здравоохранения G20 провели встречу 5-6 сентября в Риме. Цель мероприятия состояла в том, чтобы "продвинуть крепкое многостороннее сотрудничество, в том числе для окончания пандемии COVID-19 и поддержания восстановления" после пандемии. Кроме того, министры обозначили целью продолжить совместными усилиями "содействовать лучшему предотвращению, выявлению и реагированию" на глобальные риски для здоровья и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

 

Теги: #содействие #вакцинация #g_20 #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:01 07.09.2021
Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

17:22 06.09.2021
Против COVID-19 в ТРЦ Arricano вакцинировано почти 20 тыс. украинцев

Против COVID-19 в ТРЦ Arricano вакцинировано почти 20 тыс. украинцев

13:58 06.09.2021
"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

08:17 06.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 773 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 773 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло

08:25 05.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1379 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 407 человек, 17 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 1379 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 407 человек, 17 умерло

07:16 05.09.2021
На Буковине за сутки выявили 124 новых случая COVID-19

На Буковине за сутки выявили 124 новых случая COVID-19

18:50 04.09.2021
В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

17:19 04.09.2021
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

09:42 04.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

08:39 04.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковская прокуратура обжалует приговор участникам ДТП, в результате которого погибла пешеход на островке безопасности

Эмир Катара обсудил с госсекретарём США Блинкеном и шефом Пентагона ситуацию в Афганистане после прихода там к власти талибов

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

Резников: Нежелание РФ продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей

Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Польские парламентарии поддержали указ президента страны о введении режима ЧП на границе с Беларусью

Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА