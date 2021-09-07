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04:00 07.09.2021

Харьковская прокуратура обжалует приговор участникам ДТП, в результате которого погибла пешеход на островке безопасности

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Харьковская прокуратура обжалует приговор участникам ДТП, в результате которого погибла пешеход на островке безопасности

В понедельник, 6 сентября, Коминтерновский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор двум водителям-участникам ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход, стоявшая на "островке безопасности".

"Водителю KIA назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права управления на 1 год. Водителю Mazda назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права управления на 1 год... Сейчас готовится апелляционная жалоба", - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он уточнил, что прокурор требовал приговорить водителя KIA к 8 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, а водителя Mazda - к 5 годам лишения свободы с применением ст.75 УК Украины (3 года с испытательным сроком) и лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Как сообщалось, 16 января автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по ул.Южнопроектная, когда в него въехал автомобиль KIA Optima, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль KIA отбросило на островок безопасности, где в это время находилась 50-летняя женщина-пешеход. От полученных она погибла на месте.

Обоим водителям было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #апелляция #прокуратура #приговор
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