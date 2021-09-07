События

03:02 07.09.2021

Эмир Катара обсудил с госсекретарём США Блинкеном и шефом Пентагона ситуацию в Афганистане после прихода там к власти талибов

1 мин читать
Эмир Катара обсудил с госсекретарём США Блинкеном и шефом Пентагона ситуацию в Афганистане после прихода там к власти талибов

Эмир Катара Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани в понедельник провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о событиях в Афганистане после захвата в этой стране власти движением "Талибан", сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Темой переговоров, в которых принял участие и глава Минобороны США Ллойд Остин, также стали меры по обеспечению безопасности в Афганистане.

"Аль-Арабийя" указывает, что нынешняя поездка Блинкена и Остина в страны Персидского залива и ФРГ считается выражением благодарности США своим союзникам за помощь в эвакуации тысяч людей из Афганистана. Так, Госдеп США в преддверии визита Блинкена в Катар напомнил, что эмират стал первой страной, принимавшей эвакуационные рейсы из Кабула, и что Катар принял больше всего людей при транзитном перелете из Афганистана.

"Более 55 тыс. человек проследовало через Катар, что помогло нам репатриировать сотни граждан США, и способствовало безопасному путешествию тысяч граждан третьих стран и афганцев, которые находились в группе риска", - говорилось в заявлении Госдепа США.

После визита в Катар Блинкен направится в Германию, а Остин - в Саудовскую Аравию, Бахрейн и Кувейт, добавляет "Аль-Арабийя".

Теги: #сша #афганистан #переговоры #катар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:02 07.09.2021
Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

00:14 07.09.2021
Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

00:02 07.09.2021
Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

23:37 06.09.2021
Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

22:30 06.09.2021
Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

11:13 06.09.2021
Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

10:24 06.09.2021
Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

07:58 06.09.2021
Меркель одобрила переговоры с талибами для продолжения эвакуации граждан из Афганистана

Меркель одобрила переговоры с талибами для продолжения эвакуации граждан из Афганистана

06:35 06.09.2021
Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

06:14 06.09.2021
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

Резников: Нежелание РФ продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Польские парламентарии поддержали указ президента страны о введении режима ЧП на границе с Беларусью

Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА