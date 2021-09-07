Эмир Катара обсудил с госсекретарём США Блинкеном и шефом Пентагона ситуацию в Афганистане после прихода там к власти талибов

Эмир Катара Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани в понедельник провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о событиях в Афганистане после захвата в этой стране власти движением "Талибан", сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Темой переговоров, в которых принял участие и глава Минобороны США Ллойд Остин, также стали меры по обеспечению безопасности в Афганистане.

"Аль-Арабийя" указывает, что нынешняя поездка Блинкена и Остина в страны Персидского залива и ФРГ считается выражением благодарности США своим союзникам за помощь в эвакуации тысяч людей из Афганистана. Так, Госдеп США в преддверии визита Блинкена в Катар напомнил, что эмират стал первой страной, принимавшей эвакуационные рейсы из Кабула, и что Катар принял больше всего людей при транзитном перелете из Афганистана.

"Более 55 тыс. человек проследовало через Катар, что помогло нам репатриировать сотни граждан США, и способствовало безопасному путешествию тысяч граждан третьих стран и афганцев, которые находились в группе риска", - говорилось в заявлении Госдепа США.

После визита в Катар Блинкен направится в Германию, а Остин - в Саудовскую Аравию, Бахрейн и Кувейт, добавляет "Аль-Арабийя".