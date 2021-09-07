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02:02 07.09.2021

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

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Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли - Кулеба

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, вопрос безвиза постоянно поднимается с американскими партнерами, а также с Канадой и Великобританией. Однако там действует принцип "малых шагов", потому что политика этих стран очень консервативна.

Как сообщалось, Кулеба также заявлял о том, что Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ.

Теги: #соглашение #сша #торговля
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