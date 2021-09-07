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01:01 07.09.2021

Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

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Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

Власти Кубы намерены к 15 ноября ослабить антикоронавирусные ограничения: будет разрешен въезд всем вакцинированным путешественникам, а обязательный анализ ПЦР заменят на выборочное тестирование, сообщает министерство туризма Кубы.

"Принимая во внимание прогресс в вопросе вакцинации на Кубе и ее эффективность, а также то, что более 90% населения острова будут привиты в ноябре, власти страны готовят условия для постепенного открытия границ с 15 ноября 2021 года. Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы коронавируса. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать ото всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

Между тем, министерство не уточняет, какие именно препараты для вакцинации от коронавируса будут признаны на Кубе. В настоящее время жители острова прививаются трехфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. В то же время на Кубе разрабатывают еще несколько вакцин от коронавируса.

Теги: #коронавирус #тесты #туристы #куба
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