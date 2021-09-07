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00:14 07.09.2021

Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

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Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии противоракетной обороны (ПРО), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней. Действительно, противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять, и мы над ними очень предметно работаем",  - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

 

Источник: https://ictv.ua/ua/

Теги: #переговоры #технологии
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