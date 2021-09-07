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00:08 07.09.2021

Резников: Нежелание РФ продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей

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Резников: Нежелание РФ продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей

Нежелание России продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет СММ ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями... То есть вариант дополнительной поставки  оружия через этот неконтролируемый Украиной участок границы между Украиной и РФ абсолютно вероятен", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В то же время вице-премьер рассказал, что делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита обсуждала с партнерами в США возможность привлечения их "к тем или иным площадкам по урегулированию международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ".

"Это может быть продолжение Минска, потому что, к сожалению, другой нет, как логистической площадки, созданной Нормандским форматом. Минск - ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим, прекращению режима огня и т.д", - пояснил Резников.

Он подчеркнул, что этот формат все равно надо сохранять, как возможность коммуникации.

"У нас есть Будапештский меморандум в конце концов, в котором Соединенные Штаты, Великобритания являются участниками, и является Франция участником Будапештского меморандума, и он позволяет проводить консультации. Можно пригласить Германию к таким консультациям", - добавил Резников.

Как сообщалось, Российская Федерация сообщила, что она не присоединится к консенсусу относительно продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

 

Теги: #рф #обсе #резников
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