Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

Великобритания добилась серьезных достижений в Афганистане, в частности, сумев вместе с союзниками защитить Запад от группировки "Аль-Каида", заявил в понедельник палате общин британского парламента премьер-министр Борис Джонсон.

"Если кому-то хочется сказать, что мы ничего не добились в этой стране... скажите им, что вооруженные силы нашей страны и наших союзников позволили 3,6 млн девочек пойти в школы, скажите им, что наша страна и западный мир был защищен от "Аль-Каиды" в Афганистане на период нашего пребывания там, и скажите, что мы только что провели крупнейшую воздушную операцию (по эвакуации - ИФ) в новейшей истории ", - приводит его слова издание Daily Mail.

"Мы можем гордиться нашими вооруженными силами и всем, чего они добились, и наследием, которое они оставили за собой, и что они сделали было в лучших традициях нашей страны", - подчеркнул премьер.

Он также сказал, что в Лондоне пока не наблюдают рост террористической угрозы с территории Афганистана. Он указал, что Британия продолжает требовать от властей Афганистана предоставить безопасный проход для тех афганцев, кто желает покинуть страну, и защищать права женщин.

Кроме того, он пообещал приложить все усилия для эвакуации из Афганистана оставшихся британских подданных и переводчиков-афганцев.

В свою очередь лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил, что Джонсон недооценил силу движения "Талибан", несмотря на предостережение разведслужб, и что британское правительство действовало неправильно - так, будто талибы не могли добиться военной победы в Афганистане.

В ответ премьер заявил, что Стармер "не удосужился" появиться на первом заявлении в палате общин, которое он, Джонсон, делал по ситуации в Афганистане.