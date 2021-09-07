События

00:02 07.09.2021

Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

2 мин читать
Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

Великобритания добилась серьезных достижений в Афганистане, в частности, сумев вместе с союзниками защитить Запад от группировки "Аль-Каида", заявил в понедельник палате общин британского парламента премьер-министр Борис Джонсон.

"Если кому-то хочется сказать, что мы ничего не добились в этой стране... скажите им, что вооруженные силы нашей страны и наших союзников позволили 3,6 млн девочек пойти в школы, скажите им, что наша страна и западный мир был защищен от "Аль-Каиды" в Афганистане на период нашего пребывания там, и скажите, что мы только что провели крупнейшую воздушную операцию (по эвакуации - ИФ) в новейшей истории ", - приводит его слова издание Daily Mail.

"Мы можем гордиться нашими вооруженными силами и всем, чего они добились, и наследием, которое они оставили за собой, и что они сделали было в лучших традициях нашей страны", - подчеркнул премьер.

Он также сказал, что в Лондоне пока не наблюдают рост террористической угрозы с территории Афганистана. Он указал, что Британия продолжает требовать от властей Афганистана предоставить безопасный проход для тех афганцев, кто желает покинуть страну, и защищать права женщин.

Кроме того, он пообещал приложить все усилия для эвакуации из Афганистана оставшихся британских подданных и переводчиков-афганцев.

В свою очередь лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил, что Джонсон недооценил силу движения "Талибан", несмотря на предостережение разведслужб, и что британское правительство действовало неправильно - так, будто талибы не могли добиться военной победы в Афганистане.

В ответ премьер заявил, что Стармер "не удосужился" появиться на первом заявлении в палате общин, которое он, Джонсон, делал по ситуации в Афганистане.

 

Теги: #великобритания #оценка #афганистан #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:30 06.09.2021
Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

11:13 06.09.2021
Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

10:24 06.09.2021
Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

Талибы утверждают, что война в Афганистане закончена

06:35 06.09.2021
Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

01:49 06.09.2021
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

18:13 05.09.2021
Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

09:04 05.09.2021
Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

08:25 04.09.2021
Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

06:12 04.09.2021
Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

01:45 04.09.2021
Катар надеется восстановить авиасообщение с Кабулом в течение 48 часов

Катар надеется восстановить авиасообщение с Кабулом в течение 48 часов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Украина ведет переговоры с другими странами о доступе к технологии ПРО

Резников: Нежелание РФ продолжать мандат пограничной миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей

Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Польские парламентарии поддержали указ президента страны о введении режима ЧП на границе с Беларусью

Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова: Нет никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции

Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА