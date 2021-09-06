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23:37 06.09.2021

Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

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Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон он обсудил с президентом США Джо Байденом, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На самом деле, все опции остаются открытыми. Вопрос в другом. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что Соединенные Штаты никогда не прекращали тем или иным образом влиять на процесс или, по крайней мере, пытаться влиять, направляя его в сторону прекращения российской агрессии и сдерживания России. Одной из тем, которые президент обсуждал в Вашингтоне, были Крым и Донбасс, и что Соединенные Штаты могут дополнительно сделать для того, чтобы (давайте будем называть вещи своими именами) помочь Украине победить в этой войне, отбросить российские оккупационные войска, вернуть себе суверенитет над этими территориями", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Кулеба также указал, что "абсолютно четко прозвучало заверение президента Байдена в том, что Соединенные Штаты будут принимать участие в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агрессии".

Министр отметил, что Украина и США будут фокусировать общие проекты на безопасности в Черном море.

"Эта поддержка уже проявляется в увеличении помощи в Украине, в применении дипломатических средств сдерживания России, в разработке общих проектов по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами и другими странами НАТО. Прежде всего, мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море", - рассказал он.

Теги: #сша #помощь #война
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