События

23:17 06.09.2021

В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

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В результате обрыва каната клети на шахте в т. н. "ЛНР" погибли 9 человек

Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в подконтрольном так называемой "ЛНР" Червонопартизанске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах ЛНР.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник.

Он отметил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. "Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", - сказал источник.

Теги: #жертвы #шахта #лнр
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