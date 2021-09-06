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22:30 06.09.2021

Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

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Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

Группа женщин в афганской провинции Балх в понедельник организовала акцию протеста против неравенства и выступила за включение женщин в состав будущего правительства, передает телеканал Tolo News.

На видеокадрах, опубликованных телеканалом, видно, как группа примерно из 10 женщин с плакатами идут по улицам, скандируя лозунги. Надпись на английском языке на одном из плакатов гласила: "Мы хотим участия в политической жизни на всех уровнях".

Телеканал отмечает, что на демонстрации женщины призвали сохранить достижения последних 20 лет.

На прошлой неделе в Кабуле небольшая группа афганских женщин вышла с протестом близ президентского дворца. Они требовали равноправия у взявших власть в Афганистане талибов.

Как сообщалось, около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов, которые позволили провести демонстрацию. Женщины требовали доступа к образованию, права на возвращение на рабочие места, а также роли в управлении страной.

Как сообщало агентство Associated Press, ранее подобную демонстрацию устроили жительницы Герата.

В августе талибы пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. Однако многие афганцы, особенно женщины, опасаются отмены прав, приобретенных за последние 20 лет.

Талибы, которые вскоре собираются объявить состав нового афганского правительства, заявляли, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе с США. Западные страны ожидают от талибов выполнения обязательств сформировать инклюзивное правительство, а также не позволить террористическим группировкам действовать с территории Афганистана.

 

Теги: #афганистан #демонстрация #женщины #права
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