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22:08 06.09.2021

Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

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Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

Уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко, которое было открыто по заявлению олигарха Игоря Коломойского, закрыто перед визитом действующего главы страны Владимира Зеленского в США, сообщили адвокаты Порошенко.

"Буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США было закрыто уголовное производство, которое в свое время было зарегистрировано по заявлению Коломойского", - цитирует сайт партии "Европейская солидарность" адвоката Игоря Голованя.

Как сообщается, Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову обвиняли в том, что они "мешали хозяйственной деятельности" Коломойского, в том, что они "раскрывали коммерческую тайну" Коломойского, "злоупотребляли властью и служебным положением".

Отмечается, что расследование велось более года, но перед визитом Зеленского в США было закрыто в срочном порядке.

По словам адвоката Ильи Новикова, "Зеленский прекрасно знал, что в США, если к моменту, когда он туда прилетит и начнет встречаться, эти производства все еще будут в активном режиме, будут расследоваться - это вызовет вопросы, и он хотел их избежать".

 

Теги: #зеленский #порошенко #уд
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